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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации

CA-NEWS (UZ) -  Шавкат Мирзиёев 14 ноября принял Кунио Микурию, находящегося в Ташкенте в рамках участия в мероприятиях министерской конференции, сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы обсуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием, усилению борьбы с правонарушениями, обучению специалистов в ведущих зарубежных центрах.

Достигнута договоренность о совместной разработке и принятии в ближайшее время «дорожной карты» по углублению взаимодействия.

Генсек Всемирной таможенной организации дал высокую оценку результативности осуществляемых в Узбекистане социально-экономических преобразований, а также политики по укреплению добрососедства и партнерства в Центральной Азии.

«Кунио Микурия заверил, что организация будет активно содействовать в продолжении реформы таможенных органов нашей страны и расширении регионального торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.

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