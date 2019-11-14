Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев 14 ноября принял Кунио Микурию, находящегося в Ташкенте в рамках участия в мероприятиях министерской конференции, сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы обсуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием, усилению борьбы с правонарушениями, обучению специалистов в ведущих зарубежных центрах.

Достигнута договоренность о совместной разработке и принятии в ближайшее время «дорожной карты» по углублению взаимодействия.

Генсек Всемирной таможенной организации дал высокую оценку результативности осуществляемых в Узбекистане социально-экономических преобразований, а также политики по укреплению добрососедства и партнерства в Центральной Азии.

«Кунио Микурия заверил, что организация будет активно содействовать в продолжении реформы таможенных органов нашей страны и расширении регионального торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.