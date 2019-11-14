Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации

- Узбекистан, политика
- 21:41, 14 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев 14 ноября принял Кунио Микурию, находящегося в Ташкенте в рамках участия в мероприятиях министерской конференции, сообщила пресс-служба президента.
В ходе беседы обсуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием, усилению борьбы с правонарушениями, обучению специалистов в ведущих зарубежных центрах.
Достигнута договоренность о совместной разработке и принятии в ближайшее время «дорожной карты» по углублению взаимодействия.
Генсек Всемирной таможенной организации дал высокую оценку результативности осуществляемых в Узбекистане социально-экономических преобразований, а также политики по укреплению добрососедства и партнерства в Центральной Азии.
«Кунио Микурия заверил, что организация будет активно содействовать в продолжении реформы таможенных органов нашей страны и расширении регионального торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.