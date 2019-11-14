В Узбекистане предложили легализовать букмекерские конторы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане предлагается разрешить букмекерские конторы с 2021 года. Их легализация должна помочь в дальнейшем развитии спорта, особенно футбола, а также повысить ее инвестиционную привлекательность, сообщает Газета.уз.

Букмекерскую деятельность в Узбекистане могут разрешить с 1 января 2021 года. Это предусмотрено проектом постановления президента «О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на новый уровень», который был разработан Министерством физической культуры и спорта.

Легализация букмекерских контор направлена на дальнейшее развитие спортивной сферы, особенно футбольной, повышение ее инвестиционной привлекательности, привлечение дополнительных средств на основе международного опыта.

До 1 июня 2020 года соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности и определении ответственности для специалистов, занимающихся футбольной деятельностью, за занятие букмекерской деятельностью, игру в тотализатор, проведение согласованных игр и участие в них с целью влияния на исход матча.

До 1 апреля 2020 года планируется внести в правительство проекты нормативно-правовых актов, связанных с ведением букмекерской деятельности.

Ожидается, что лицензированием этой деятельности будет заниматься Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана. Часть прибыли букмекеров планируют направить на развитие спорта, в том числе футбола.

Обсуждение проекта продлится до 29 ноября.

Букмекерская контора — это игорное заведение, занимающееся приемом ставок. Букмекер оценивает вероятность того или иного исхода события и на каждый из возможных исходов выставляет коэффициент — числовое значение, на которое умножается ставка в случае успеха.

Предшественником букмекерства являлись тотализаторы, на которых ставки различных игроков на одно и то же событие сначала суммировались, а затем вся сумма, кроме определённого организаторского процента, делилась между угадавшими правильный результат. Для тотализаторов, в отличие от букмекерской деятельности, не требовались никакие прогнозы со стороны организаторов.

