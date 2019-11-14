Си Цзиньпин призвал прекратить насилие и восстановить порядок в Гонконге

CA-NEWS (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Гонконг к скорейшему прекращению «насилия и хаоса». На протяжении последних четырех месяцев в специальном административном районе не утихают многотысячные протесты, передает Коммерсантъ.

«Прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка являются самыми неотложными задачами для Гонконга»,— сказал господин Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилиа.

Си Цзиньпин заявил, что правительство КНР намерено продолжать реализацию курса «одна страна — две системы» и поддерживать действия властей и полиции города по урегулированию кризиса в регионе.

«В Гонконге продолжаются радикальные и преступные действия, которые попирают верховенство закона и общественный порядок, наносят серьезный ущерб стабильности и процветанию города, а также бросают вызов принципу "одна страна — две системы"»,— добавил он.

Напомним, первоначальной причиной недовольства жителей Гонконга был проект закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследование действий силовиков во время протестов, изменение избирательного права, отставки главы администрации района Кэрри Лэм.