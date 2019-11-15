РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане более 20 тысяч семей, проживающие в шариатском союзе, получили свидетельства о регистрации брака

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 20 350 семьям, проживающим в шариатском союзе, выданы свидетельства о регистрации брака.

Как сообщили местные СМИ, эта информация была озвучена 13 ноября на пресс-конференции, посвященной укреплению института семьи.

С июля 2018 года отделы ЗАГСы перешли в подчинение заместителей хокимов (глав) городов и районов, председателей Комитетов женщин. После этого по республике было выявлено 13 478 детей, не имеющих свидетельств о рождении. Всем им оформлены и выданы свидетельства о рождении, в том числе 21 229 свидетельств о регистрации брака, 2163 свидетельств о смерти.

Напомним, что ранее ЗАГСы входили в структуру Министерства юстиции.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Лукойл» прокомментировала ситуацию вокруг чиновника, обозвавшего узбекских рабочих «толпой баранов»
  • Видео задержания топ-менеджера "КазАгро" опубликовали в Сети
  • Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×