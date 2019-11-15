В Узбекистане более 20 тысяч семей, проживающие в шариатском союзе, получили свидетельства о регистрации брака

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 20 350 семьям, проживающим в шариатском союзе, выданы свидетельства о регистрации брака.

Как сообщили местные СМИ, эта информация была озвучена 13 ноября на пресс-конференции, посвященной укреплению института семьи.

С июля 2018 года отделы ЗАГСы перешли в подчинение заместителей хокимов (глав) городов и районов, председателей Комитетов женщин. После этого по республике было выявлено 13 478 детей, не имеющих свидетельств о рождении. Всем им оформлены и выданы свидетельства о рождении, в том числе 21 229 свидетельств о регистрации брака, 2163 свидетельств о смерти.

Напомним, что ранее ЗАГСы входили в структуру Министерства юстиции.