Сенат Узбекистана призвал не осуждать изнасилованную пятью мужчинами девушку в Карши

- Узбекистан, общество
- 9:32, 15 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - "Мы не должны забывать, что в Конституции и законах нашей страны каждому гражданину не запрещено ходить по улице, будь-то ночью или днем, а также никто не имеет права своевольно наказывать гражданина, ссылаясь на его безнравственность".
14 ноября в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прокомментировали инцидент с изнасилованием девушки со стороны пятерых мужчин в Карши.
Как сообщалось ранее, в октябре текущего года примерно в 1:30 ночи пятеро мужчин старше 30-ти лет схватили 26-летнюю девушку, идущую по улице, и насильно усадили в автомобиль. Далее они отвезли ее в безлюдное место и изнасиловали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Узбекистана.
В Сенате отметили, что в эти дни в средствах массовой информации и социальных сетях широко обсуждается происшествие, случившееся с женщиной, подвергшейся насилию со стороны группы граждан в городе Карши Кашкадарьинской области. Эта тема вызвала множество различных мнений и споров.
В заявлении Сената отмечается, что комиссия по вопросам гендерного равенства и Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взяли на контроль выполнение необходимых мер ответственными органами по данному уголовному делу.