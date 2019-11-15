Сенат Узбекистана призвал не осуждать изнасилованную пятью мужчинами девушку в Карши

CA-NEWS (UZ) - "Мы не должны забывать, что в Конституции и законах нашей страны каждому гражданину не запрещено ходить по улице, будь-то ночью или днем, а также никто не имеет права своевольно наказывать гражданина, ссылаясь на его безнравственность".

14 ноября в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прокомментировали инцидент с изнасилованием девушки со стороны пятерых мужчин в Карши.

Как сообщалось ранее, в октябре текущего года примерно в 1:30 ночи пятеро мужчин старше 30-ти лет схватили 26-летнюю девушку, идущую по улице, и насильно усадили в автомобиль. Далее они отвезли ее в безлюдное место и изнасиловали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Узбекистана.

В Сенате отметили, что в эти дни в средствах массовой информации и социальных сетях широко обсуждается происшествие, случившееся с женщиной, подвергшейся насилию со стороны группы граждан в городе Карши Кашкадарьинской области. Эта тема вызвала множество различных мнений и споров.

В заявлении Сената отмечается, что комиссия по вопросам гендерного равенства и Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства взяли на контроль выполнение необходимых мер ответственными органами по данному уголовному делу.