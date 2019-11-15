Верховный суд Таджикистана заблокировал 30 оппозиционных веб-сайтов и страниц

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана заблокировал 30 веб-сайтов и страниц, имеющих отношение к Национальному альянсу, объединившему оппозиционные группы за рубежом.

Решение суда было опубликовано в печати 12 ноября. В «черном» списке - страницы "Бги дега", "Озодандешон" и "Кимиёи саодат". Представители таджикской оппозиции пока не отреагировали на решение суда.

Верховный суд Таджикистана 14 октября признал Национальный альянс Таджикистана, объединивший таджикских оппозиционеров в эмиграции, экстремистской и террористической организацией. В этот альянс, созданный в 2018 году, входят четыре оппозиционные группы – запрещенная в стране Партия исламского возрождения Таджикистана, «Конгресс свободомыслящих Таджикистана», «Реформа и развитие Таджикистана» и «Конгресс мигрантов Центральной Азии».

В распространенном сообщении отмечается, что Верховный суд РТ удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры о признании Национального альянса Таджикистана экстремистко-террористической организацией и запретил его деятельность на территории республики с 15 августа 2019 года. Согласно решения, веб-сайт организации заблокирован в Таджикистане, а ввоз и публикация видео- и информационных материалов, содержащих пропаганду альянса, запрещен.

Представители Национального альянса назвали решение суда антиконституционным. Они заявили, что им не только не дали возможность участвовать со своим адвокатом на судебном заседании, но и «даже их не проинформировали об этом до принятия решения».

Верховный суд Таджикистана до сих пор не прокомментировал причины, по которым Национальный альянс включен в список террористических и экстремистских организаций. Но ранее таджикские власти и государственные СМИ не раз называли Национальный альянс преемником запрещенной Партии исламского возрождения.

Деятельность ПИВТ, входящей в Национальный альянс, запрещена на территории страны с 2015 года, а сама партия признана террористической. Руководство ПИВТ, находящееся за рубежом, отвергает все обвинения в свой адрес. Руководители трех других организаций, входящих в альянс, также покинули Таджикистан и находятся за границей.

Целью альянса является объединение оппозиционных сил, соблюдение прав человека, продвижение демократии, свободных и прозрачных выборов. Таджикские власти и государственные СМИ неоднократно называли альянс «наследником» исламской партии, но оппозиция не согласна с этим выводом.