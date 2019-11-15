Сотрудники Агентства информации Узбекистана навестили семью погибшего в аварии журналиста Давлата Назара

CA-NEWS (UZ) - 14 ноября группа сотрудников Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана побывала в доме погибшего в автомобильной аварии хорезмского журналиста Давлата Назара (Давлатназара Рузметова) и оказала материальную помощь его семье.

Сумма оказанной матпомощи неизвестна. На сайте Агентства эта информация также не разглашается.

Группа во главе с руководителем пресс-службы Агентства Хикматиллой Убайдуллаевым вручила детям покойного журналиста школьные принадлежности, учебники и художественную литературу.

Жена Давлата Назара Ленинза Рузметова сказала, что в настоящее время вместе с тремя детьми живет в доме брата покойного мужа.

– Сама я безработная. Брат мужа находится в тюрьме, его жена – в России. Я вместе с детьми живу в их доме. Потому что у нас нет своего дома. Муж тратил деньги на образование детей, из-за маленькой зарплаты не смог накопить денег для покупки дома, – говорит Ленинза Рузметова.

Сотрудники АИМК прочитали Коран в доме покойного журналиста Давлата Назара.

На пресс-конференции 12 ноября, организованной по инициативе АИМК, МВД республики попросило не политизировать смерть журналиста Давлата Назара.

– Это было истолковано как дорожно-транспортное происшествие, и похоже, что эта пресс-конференция была организована, чтобы дать данное представление для общественности, – сказал независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов.

48-летний кушкупирский журналист Давлатназар Рузметов был активен в Facebook'е и часто высказывал свое мнение относительно социально-политических событий, происходящих в Узбекистане. За последние два года его неоднократно арестовывали за критические статьи и взгляды.

5 октября текущего года Давлата Назара арестовали во время освещения темы принудительного труда на хлопковых полях и целых пять часов продержали в отделении милиции Ургенча.

29 октября прошлого года журналист был арестован, когда попытался снять на видео «хлопковое» совещание в районной администрации.

В мае месяце суд признал его виновным в «хулиганстве» и приговорил к 7 суткам административного ареста.