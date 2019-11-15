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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла на один глаз

CA-NEWS (CA) -  В Китае молодая девушка ослепла на один глаз из-за того, что слишком много пользовалась смартфоном, сообщают местные СМИ.

Девушка на протяжении нескольких часов подряд играла на смартфоне в игры. Проснувшись на следующее утро, она неожиданно поняла, что ничего не видит левым глазом.

- Пациентка провела ночь, играя на мобильном, - рассказал доктор Ки Вангжан из Songgang People's Hospital, - Снимки ее глаза показали большие сгустки крови на сетчатке, блокировавшие обзор. Мы диагностировали вальсальную ретинопатию.

«Пациентка провела ночь, играя на мобильном « Как сообщает www.usa.one. — рассказал доктор Ки Вангжан из Songgang People's Hospital — На следующее утро она снова взялась за телефон — как только проснулась. Примерно через 5 минут у пациентки перестал видеть левый глаз. Она ничего им не видела.» «Снимки ее глаза показали большие сгустки крови на сетчатке, «блокировавшие» обзор. Мы диагностировали вальсальную ретинопатию».

К счастью, девушка вовремя обратилась в больницу и врачам удалось сохранить ей зрение. Врачи советуют ей в дальнейшем меньше времени проводить за телефоном, а на период реабилитации - вовсе отказаться от него.

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