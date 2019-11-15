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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе ввели школьные автобусы, которые будут возить детей из отдаленных районов

CA-NEWS (MNG) -  В нескольких частных школах в Улан-Баторе есть детское автобусное сообщение. Теперь тысячи школьников в отдаленных районах смогут воспользоваться услугами школьных автобусов, которые начали работать 14 ноября.

По данным администрации города Улан-Батора, в общей сложности 40 автобусов будут перевозить около 3000 учеников из 27 средних школ два раза в день.

Школьные автобусы будут способствовать уменьшению пробок в Улан-Баторе, потому что родителям больше не придется забирать своих детей из школы или забирать их в конце дня.

В Монголии для решения проблем пробок на автодорогах столицы решили разделить дороги Улан-Батора на 3 зоны. Об этом сообщило Управление по планированию и регулированию дорожного движения.

В столице Монголии с давних пор ввели правило дорожного движения, которое ограничивает передвижение транспортных средств по номерам машин. У автовладельцев, чьи последние цифры госномера машины заканчиваются на 1 и 6 нельзя ездить в понедельник и вторник 2 и 7, в среду 3 и 8, в четверг 4 и 9, в пятницу 5 и 0, а в выходные дни выезжают все номера. Но это пока мало результатно.

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