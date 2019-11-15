«Самрук-Казына» принадлежит Казахстану и его народу, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев провел заседание совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает пресс-служба первого президента РК.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы выхода компаний Фонда на IPO и обеспечения эффективности осуществляемых закупок.

«Практически в 1,5 раза снизили закупки из одного источника и увеличили объем конкурентных закупок в 4 раза. И, как результат, увеличилась экономия. На сегодня она составляет более 130 млрд тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметив положительные результаты деятельности по реализации Стратегии развития «Самрук-Казына» на 2018-2028 годы, Назарбаев указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.

«Самрук-Казына» – это фонд национального благосостояния. Поэтому нам, как Совету по управлению, также, как и Совету директоров, необходимо провести планомерную работу по повышению доверия населения и бизнеса к деятельности Фонда. Граждане должны понимать, что всё это принадлежит Казахстану и нашему народу», - заключил Назарбаев.

«Фонд «Самрук-Казына» играет особую роль в национальной экономике страны. Перед Фондом стоят большие задачи. В этом году мы проводим второе заседание Совета», - сказал Назарбаев.

Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководству Фонда удалось решить системные вопросы и достичь положительной динамики производственных показателей и индикаторов.

«В прошлом году Фонду удалось на 88 процентов увеличить объем чистой прибыли к уровню 2017 года. В этом году наблюдаем рост еще на 40 процентов. За 9 месяцев показатели выше годового показателя прошлого года. Хорошая динамика. Системно занимаетесь сокращением административных расходов и других неэффективных затрат. Это все оценивается положительно», - сказал Первый Президент Казахстана.

Назарбаев подчеркнул важность обеспечения эффективного управления долями государства в совместных компаниях.

«Фонд, получив 268 млрд тенге чистого денежного дохода, 70 процентов отдал государству, или 190 млрд тенге. Это в 2 раза больше показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объем дивидендов увеличился в 5 раз. На этом ограничиваться не надо, необходимо продолжать работу по данному направлению», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также указал на эффективность внедрения новых механизмов стимулирования добычи на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической отраслях.

На совещании были заслушаны доклады председателя правления АО «Самрук-Казына» А.Есимова, председателей правления АО «НК «ҚТЖ» С.Мынбаева, АО «НК «КазМунайГаз» А.Айдарбаева, АО «НАК «Казатомпром» Г.Пирматова.