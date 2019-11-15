Самой красивой девушкой Азии признана представительница Южной Кореи
- Азия и мир, общество
- 10:13, 15 ноября 2019
- Просмотров: 6044
- Обновлено: 10:29, 15 ноября 2019
CA-NEWS (CA) - Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан. Рейтинг восточных красавиц составил развлекательный портал TCCAsia.
Лалиса является не только певицей — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.
Второе место рейтинга заняла японская певица Сакура Мияваки, на третьем месте еще одна участница южнокорейского коллектива Blackpink Дженни Ким.
Всего в конкурсе приняли участие 100 девушек из стран Азии.