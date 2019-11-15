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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр энергетики Монголии обсудил с послом Австралии сотрудничество в сфере энергетики

CA-NEWS (MNG) -  Член парламента Монголии, министр энергетики Ц. Даваасурэн принял посла Австралии в Монголии Дейва Возена. Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере энергетики.

Дейв Возен подчеркнув, что Австралия и Монголия сотрудничают в горнодобывающей отрасли и являются крупными игроками на мировом рынке угля, отметил, что целесообразно развивать добычу угля наряду с возобновляемыми источниками энергии.

Кроме того, он подчеркнул, что с Монголией можно сотрудничать в области добычи природного газа и метана из угольных пластов, поскольку Австралия имеет опыт в этой области. Также посол упомянул их опыт в области энергетики и возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Ц. Даваасурэн поздравил посла Дэйва Возена с назначением и подчеркнул дружеские отношения между двумя странами, в частности, в сфере энергетики. Отметив, что Монголия придает большое значение не только горному делу, но и сельскому хозяйству, он кратко представил политику, среднесрочную программу и строительные работы в области возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи стороны провели беседу о «Тавантолгой-ТЭЦ», целью которой является обеспечение надежной энергии южной части Монголии, в том числе крупных месторождений, таких как Оюу-Толгой и Тавантолгой.

Министр энергетики Ц. Даваасурэн также подчеркнул, что завод должен быть введен в эксплуатацию к 2023 году в соответствии с соглашением, заключенным между правительством Монголии и Rio Tinto.

Посол Дейв Возен заявил, что посольство Австралии в Монголии примет любые меры для поддержки этого.

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