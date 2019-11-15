В Петербурге подростки по экстремистским мотивам избили мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Группа из трех молодых людей задержана в Петербурге в рамках расследования дела о разбойном нападении на гражданина Узбекистана на почве экстремистских мотивов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Задержаны жители Ленинградской области 2000, 2001 и 2003 годов рождения. По версии следствия, подозреваемые вечером 11 ноября 2019 года по экстремистским мотивам напали на 38-летнего гражданина Узбекистана.

Подростки распылили в лицо мигранту раздражающие вещество из баллончика, "после чего жестокого избили, нанеся ножом не менее пяти ударов, а также множественные удары ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью", - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемые похитили личные вещи пострадавшего. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.