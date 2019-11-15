РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге подростки по экстремистским мотивам избили мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Группа из трех молодых людей задержана в Петербурге в рамках расследования дела о разбойном нападении на гражданина Узбекистана на почве экстремистских мотивов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Задержаны жители Ленинградской области 2000, 2001 и 2003 годов рождения. По версии следствия, подозреваемые вечером 11 ноября 2019 года по экстремистским мотивам напали на 38-летнего гражданина Узбекистана.

Подростки распылили в лицо мигранту раздражающие вещество из баллончика, "после чего жестокого избили, нанеся ножом не менее пяти ударов, а также множественные удары ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью", - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемые похитили личные вещи пострадавшего. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан и Казахстан будут обучать афганских женщин
  • Бобры встали на защиту реки Улан-Батора, - The Diplomat
  • День принятия государственного флага Узбекистана отметят маршем
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×