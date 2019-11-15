Я понял, что начал дело, которое никогда не закончится, - автор проекта о сохранении культуры кочевников Nomadic Geography

CA-NEWS (MNG) - Экс-министр транспорта Монголии и бывший депутат ВГХ (парламент) Мөнхчулууны Зоригт реализует амбициозный проект "Монголы мира". Сам он называет его «Кочевники мира» (Nomadic Geography).

М.Зоригт и его команда уже три года путешествуют по всей Монголии, побывали в Тыве, Бурятии и даже в Японии, устраивая фотосессии и снимая документальные фильмы.

Фамилия Мөнхчулууны переводится с монгольского как «вечный камень», а имя Зоригт означает «смелость». Оба эти выражения как бы символизируют сам проект, который за время своего существования перерос из чисто монгольского в международный.

Рассказывая о том, как у бывшего парламентария, бизнесмена и политика зародилась идея проекта, Зоригт рассказывает: «Я очень много занимался бизнесом, был лидером студенческого движения по демократизации страны, дважды избирался в парламент Монголии, был министром инфраструктуры. Три года назад я понял, что мне надо заканчивать это, я хотел заняться своим любимым делом – фотографированием. Я хотел объехать всю страну и фотографировать. Но потом, я понял, что должен оставить что-то большее и полезное для потомков, что-то системное».

Сейчас у проекта уже есть свой телеканал, который 24 часа в сутки показывает, всё что снимает команда. Передачи транслируются, как по частному телеканалу, так и по центральному ТВ Монголии.

Три организации делают совместно этот проект – фонд отца Мөнхчулууны Зоригта, Центральное телевидение Монголии и сотовая компания Юнител.

«По нашему телеканалу круглосуточно мы показываем о том, где мы ездим, где застряли в грязи. Все монголы следят за нашим проектом. Например, в Монголии я сейчас популярнее президента Монголии и премьер-министра и всё из-за этого проекта», - делится Зоригт.

«За три года мы объездили 5 монгольских аймаков, были в Бурятии, Туве, в Забайкальском округе России, во Внутренней Монголии. Мы были в Японии, где проживают более 15 тысяч монголов. Скоро планируем поехать в Казахстан», - рассказывает З.Мөнхчулууны.

Проект финансируют многие общественные компании, генеральным спонсором является монгольская компания «Энерджи ресурс», а также горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», сотовая компания «Юнител», Центральное ТВ Монголии и тысячи других монголов.

«К примеру, подходит парень и говорит: «У вас колесо уже старое, давайте я вам его поменяю». Куда бы мы ни пришли, нас накормят, напоят, уложат спать. Куда бы мы ни приехали, нас кормят и мы живём бесплатно», - рассказывает Зоригт.

⇳

«Люди называют наш проект «Монголы мира». Но в моём понимании, проект не про монголов мира, а про кочевнический образ жизни. Мне кажется, что кочевнический образ жизни с каждым днём и с каждым часом исчезает. Идёт сильная урбанизация, всё больше людей становятся городскими. И я хотел будущему поколению оставить то, что на сегодняшний день осталось от кочевничества. Я начал это с Монголии и далее вышел на Туву, Закарпатье, Японию. Я хотел показать, чем занимаются наши кочевники, как они превращаются в городских. К примеру, в Белоруссии тоже есть кочевники, в Турции, Аравии, в Центральной Азии, Китае. Я хочу показать, то, что осталось от кочевнического быта, культуры.

Мы официально зарегистрировались как Nomadic Geography (Номадическое Географическое Общество). Но в Монголии мы популярны как «Монголы мира». Мы хотим объехать всех кочевников мира», - говорит Зоригт.

«Русскоязычные регионы в последнее время много нас приглашают. И так как наш проект работал 2 недели в Туве и почти 2 месяца в Бурятии, в Забайкальском округе, мы стали близки к русскоязычным кочевникам. На китайском языке наш проект тоже очень популярен, потому что, мы работаем на территории Внутренней Монголии уже четвёртый месяц. Население, которое говорит на монгольском языке, знает о нашем проекте. И теперь мы пишем на русском, английском, китайском. Скоро начнём писать на казахском. Сегодня в мире живут много казахов, но кочевнический образ жизни в оригинальном видео сохранился только на территории Внутренней Монголии. Казахстан очень европеиизировался, там мало осталось от кочевничества. Мы скоро выпустим книгу о казахах Монголии», - рассказывает Зоригт, делясь планами на будущее.

«Монголия территориально находится между двумя супердержавами, у нас нет выхода к морю. Хотя наши соседи - Россия и Китай - дают нам возможности развивать отношения со многими странами через их территории. И в будущем они останутся нашими главными партнёрами, но при этом Монголия всегда стремилась развивать отношения со многими странами. Мы много лет смотрели на юго-восток – Япония, Южная Корея, Северная Корея. Сейчас у нас хорошо развивается авиасообщение с Казахстаном, Турцией, в этом году начались постоянные полёты. Это нам даёт возможности контактировать с близкими нам по духу народами – узбеками, кыргызами, казахами. Мне очень хочется побывать на кыргызском ежегодном фестивале «Всемирные игры кочевников».

Конечно, фестивали и подобные мероприятия очень интересны. Но вся ценность находится в поселениях, в тех людях, которые живут в дальних уголках, занимаются скотом, земледелием. В каждой из стран мы едем дальние в посёлки и только там мы поймём ту нацию, государство. И через нас мир поймёт эти народы. Люди говорят искренне только в сёлах, в городах, столицах люди говорят не от души, у них даже нет времени на это», - говорит автор проекта.

Мы становимся международным проектом

«Мы бы хотели найти партнёров в Узбекистане, тех, кто сможет сделать с нами этот проект. Начало 21 века - очень интересный период. Если оставить материалы, которые мы делаем в проекте нашим детям, то, через 100-150 лет, пролистывая книги, медиа, они смогут больше понять нас. Может, мы, сегодняшние, можем что-то хорошее посоветовать нашим детям. Мы обязаны записывать сегодняшнюю историю для будущих поколений», - отмечает Зоригт.

Когда я был министром у меня не было галстука, вместо него у меня на шее всегда висел фотоаппарат. Четыре сезона в году я ездил на машине без дверей. Везде бросал её, и люди оставляли в ней конфеты, еду, письма. Любой мог сесть в неё и сфотографироваться.

Уже три года я путешествую, из 36 месяцев в сумме я был дома всего лишь 3 месяца, всё оставшееся время – я провожу в пути. В нашем проекте работает более 30 человек. В пути находится половина из них. И уезжая, мы находимся в пути многие месяцы.

Делать любимое дело – это не работа

Когда я начал проект, я думал за 3 года объездить всю Монголию. Прошли 3 года и я понял, что этого недостаточно. Потом я думал, что за 10 лет исторически задокументирую 10 миллионов монголов. Но сейчас я понимаю, что нельзя останавливаться только на монголах. Это кочевническая культура, тысячелетняя культура, от которой в разной степени осталось во многих странах. Это одна из самых сильных культур мира. И её надо зафиксировать во всех странах, и в Аравии и в странах Центральной Азии. Сейчас я понял, что начал дело, которое никогда не закончится

Я понял, что есть вещи ценнее политики

«Когда я был политиком, я надеялся, что своим участием помогу в развитии своей страны. Я избирался дважды, восемь лет я был в парламенте, правительстве. Но когда я начал делать этот проект, я понял, что это намного нужнее. Если я сегодня не буду этим заниматься, то пока других людей нет, кто будет это делать. А там в парламенте всегда найдётся много других охотников», - смеётся Зоригт.

Аскар Акаев поселил нас на даче

Я самый старый в нашей команде. У молодых сильнее стремление узнать свою страну, культуру других стран. Они учатся работать на хорошей технике, они пришли в нашу команду не на всю жизнь. Это как учёба в университете. Из наших рядов вышли очень много популярных фотографов Монголии, они работают на международном уровне и ценятся в медиа-рынке.

Я раньше был президентом союза студентов Монголии. Когда в Кыргызстане был президентом Аскар Акаев, нас пригласили на международный слёт студентов. Я там выступал. И так получилось, что после меня вышел их президент. Он в своём выступлении использовал мою речь, мои слова, сказав, что слова монгольского парня очень ценны для молодых, для государства, для нации. У нас тогда только прошли демократические изменения, мы пошли вперёд, и я говорил, как в новой ситуации должны работать молодёжные организации. Видимо, я сказал что-то ценное, так как когда мы приехали, нас поселили в студенческом общежитии. А когда мы вышли с мероприятия, за нами приехала «Волга», и нас поселили в красивой даче в горах.

Даже тогда руководство страны понимало, как ты сегодня поддержишь молодёжь, таким и будет будущее. Чтобы собрать урожай, надо его поливать, заботиться, государство так же должно заботиться о молодёжи, если хочет развиваться.

«Мы не берём в команду тех, кто ищет работу и зарплату. У нас те, кто любит путешествовать, любит обращаться с камерой. Работать в проекте - это очень большая физическая нагрузка. Городские люди очень сильно устают, и чтобы отдохнуть им нужно многое, от таблеток до психиатра», - шутит Зоригт.

«У нас сильная физическая нагрузка. Мы несколько месяцев в пути и поэтому в нашей команде в основном ребята из провинции. Городские ребята сегодня не такие выносливые, им нужен горячий душ, а это есть не везде. Ещё люди, которые выросли ближе к природе, они выносливы, физически хорошо развиты. Они быстро всё схватывают, быстро чему-то обучаются. А городские с телефоном выросли и с телефоном закончат. А сельские быстро развиваются, быстро себя открываются. Из них становятся фотографы высокого уровня. Каждый день они делают по несколько тысяч фотографий», - отметил он.

У Зоригта двое детей, младшая дочь учится в университете в США. По словам Зоригта, она прилетает на каникулы из Америки, присоединяется к команде, путешествует по сёлам и еле успевает на обратный рейс, чтобы вернуться в США.

«Я стараюсь. Чтобы мои дети жили не в городе, а хотя бы 20-30 километров от Улан-Батора. Дочь может последовать моему делу, мои дети очень хорошие фотографы», - делится Зоригт.