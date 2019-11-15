Гражданин Монголии назначен почетным консулом Украины

Почетный консул на фото слева

CA-NEWS (MNG) - 13 ноября директор консульского департамента министерства иностранных дел Монголии Л. Мөнхтушиг передал экзекватуру почетному консулу от Украины в Монголию Т. Мөнхбату и пожелал ему успехов в успешном исполнении своих обязанностей.

Стороны на встрече обменялись мнениями о роли почетного консула в развитии отношений между Монголией и Украиной и торгово-экономическом сотрудничестве. Ранее почетного консула Украины в Монголии не было.

Напомним, на днях Монголия и Украина договорились о взаимной отмене виз.

8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве было подписано соглашение между Украиной и Монголией о взаимной отмене виз.

«Граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней», - сообщили в посольстве Украины в Варшаве.

В дипмиссии добавили, что «заключение этого соглашения позволит упростить взаимные поездки граждан Украины и Монголии и привести их в соответствие с действующим законодательством обеих стран в миграционной сфере».