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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Монголии назначен почетным консулом Украины
Почетный консул на фото слева
Почетный консул на фото слева

CA-NEWS (MNG) -  13 ноября директор консульского департамента министерства иностранных дел Монголии Л. Мөнхтушиг передал экзекватуру почетному консулу от Украины в Монголию Т. Мөнхбату и пожелал ему успехов в успешном исполнении своих обязанностей.

Стороны на встрече обменялись мнениями о роли почетного консула в развитии отношений между Монголией и Украиной и торгово-экономическом сотрудничестве. Ранее почетного консула Украины в Монголии не было.

Напомним, на днях Монголия и Украина договорились о взаимной отмене виз.

8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве было подписано соглашение между Украиной и Монголией о взаимной отмене виз.

«Граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней», - сообщили в посольстве Украины в Варшаве.

В дипмиссии добавили, что «заключение этого соглашения позволит упростить взаимные поездки граждан Украины и Монголии и привести их в соответствие с действующим законодательством обеих стран в миграционной сфере».

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