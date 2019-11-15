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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде проходит семинар для представителей СМИ с участием международных экспертов

CA-NEWS (TM) -  Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар для представителей средств массовой информации Туркменистана на тему «Современные подходы к журналистскому образованию», передает orient.tm.

В рамках семинара международные эксперты Пал Тамаш (Венгрия) и Тарас Шевченко (Украина) рассказали участникам о современных тенденциях СМИ, а также уделили внимание правовым нормам журналистики.

— На мой взгляд, журналист – это «водопроводчик» информационных технологий, — сказал Пал Тамаш. – Это человек, который является обработчиком, производителем и фильтратором новостных сообщений.

Тарас Шевченко в своем выступлении уделил особое внимание таким темам, как защита источников информации, авторское право и реклама в прессе, что входит в число основных составляющих в сфере журналистики.

Второй день семинара планируется посвятить вопросам организационной формы образования, методам преподавания журналистам курса свободы слова и др.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде регулярно проводит различные тренинги и семинары для журналистов с целью поддержки процессов модернизации и развития СМИ Туркменистана. Так, в июле текущего года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проводила семинар на тему «Онлайн-журналистика».

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