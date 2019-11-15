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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане хлопковое масло «Ахал» продают только в одноимённой области

CA-NEWS (TM) -  Хлопковое масло «Ахал», пользующееся спросом у жителей Туркменистана и производимое на одноименном маслозаводе, поступает в продажу лишь в магазины Ахалского велаята, сообщают «Хроники Туркменистана».

Даже в столичных магазинах, не говоря уже о других регионах, продают масло более низкого качества, произведенное в Байрамали и Туркменабаде.

Дезодорированное масло «Ахал» продается в госмагазинах велаята по 3,40 маната за литр. За ним выстраиваются большие очереди. В коммерческих магазинах оно стоит уже 14 манатов.

Курс Центрального Банка Туркменистана 3,5 туркменских маната - $1. Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов.

Ранее ХТ сообщала, что после возобновления работы маслозавода, его продукция в продажу не поступала, а скапливалась на складах. По словам рабочего завода, ежедневно с начала ноября по одной грузовой машине масла отправляется в каждый этрап Ахалского велаята.

Отметим, что руководит регионом сын президента Сердар Бердымухамедов. Ранее сообщалось, что Ахал станет первым велаятом, выполнившим норму по сбору хлопка. Причем известно это стало за месяц до начала хлопкоуборочной компании.

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