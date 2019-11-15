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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе обокрали китайского предпринимателя

CA-NEWS (TJ) -  Житель Яванского района обокрал китайского предпринимателя, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД-1 района Ситно города Душанбе обратился 48-летний гражданин КНР, директор ООО «Шау-Сун», временно проживающий в Душанбе.

Он сообщил, что в ночь с 10 на 11 ноября текущего года около 3:20 ночи, неизвестные, проникнув на территории ООО «Шау-Сун», похитили 50 колес от автомашины «Дулан» и скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении кражи был задержан 19-летний житель Яванского района.

По данному факту ведется следствие.

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