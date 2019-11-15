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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Amazon оспорит в суде решение Пентагона отдать Microsoft контракт на $10 млрд

CA-NEWS (CA) -  Американская компания Amazon планирует подать в суд иск на Министерство обороны США с требованием пересмотреть решение Пентагона заключить контракт с Microsoft. Контракт на создание облачной инфраструктуры хранения данных рассчитан на десять лет, его стоимость — $10 млрд, передает "Ъ".

В заявлении представители Amazon утверждают, что принятие решения «сопровождалось ошибками и предвзятым отношением, поэтому необходимо, чтобы эти вопросы были рассмотрены и улажены». Когда именно будет подан иск, в компании не уточнили.

Напомним, о решении оборонного ведомства отдать контракт Microsoft стало известно в конце октября. Amazon, участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта. Американские СМИ связывали проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса.

Весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

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