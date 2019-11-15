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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане цены на муку выросли шестой раз за год

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане выросла цена на муку. За последние две недели, по словам жителей Душанбе, мешок муки весом 50 килограммов подорожал на 4 доллара и стал стоить 220 сомони ($23).

Антимонопольная служба Таджикистана и местные предприниматели связали очередной скачок с «внешним фактором» - ростом цены на муку в Казахстане, откуда в основном завозится этот продукт.

«Всего две недели назад мешок муки весом 50 кг стоил 170-180 сомони. Сейчас на рынки цена мешка муки - 220 сомони. Жить становится все труднее. Власти должны каким-то образом сдерживать рост цен на муку», - говорит жительница Душанбе Гулсанам Рустамова.

Эксперты в Таджикистане также отмечают, что поскольку хлеб - основной продукт для любой семьи, государству было бы целесообразнее даже в рыночных условиях контролировать и сдерживать такой рост на пшеничную продукцию. По данным Агентства по статистике Таджикистана, ежегодно, каждый житель страны в среднем употребляет около 120 кг хлебо-булочной продукции.

Цены на муку выросли на рынках Таджикистана уже шестой раз за год.
Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана. При этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке. Для обеспечения населения Таджикистана за год нужно производить не менее 1,7 млн. тонн пшеницы.

В Антимонопольной службе Таджикистана подтвердили рост цен на муку. «Ежегодно из Казахстана в Таджикистан завозится от 700 тыс. до 1 млн. тонны пшеницы. Очередной скачок связан с тем, что в самом Казахстане за последний год цены на муку выросли на 20 процентов», - говорит сотрудник антимонопольного ведомства Дилшод Музаффарзода.

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