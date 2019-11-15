В Улан-Баторе прошла консультация «Один город — один стандарт»

CA-NEWS (MNG) - 12 ноября в Улан-Баторе была организована первая консультация «Один город — один стандарт» по инициативе мэра С.Амарсайхан.

Консультация имела большое значение для обмена мнениями о создании системы стандартов устойчивого развития и технических нормативных документов в городе Улан-Батор и ее внедрении.

В своем выступлении на консультации мэр С.Амарсайхан подчеркнул, что привлечение частного сектора и граждан имеет решающее значение для устойчивого развития города Улан-Батора с помощью надлежащей политики.

«Несмотря на то, что объем инвестиций в столицу в последние годы увеличивается, нам пока не удалось создать благоприятные условия жизни. Мы сталкиваемся с необходимостью повысить ответственность государственных служащих, частных организаций и граждан. Стандарт является мостом для преодоления всех барьеров, с которыми сталкивается город Улан-Батор», - сказал он.

В ходе консультаций были заслушаны презентации «Потребление и мониторинг улучшенного топлива», «Общее понимание стандартов», «Необходимость создания и внедрения системы стандартов устойчивого развития городов и документов технического регламента», а также меры, принятые в рамках кампании «Наше хороо — Наша улица».

В конце консультации мэр С.Амарсайхан дал указания и поручения, которые должны быть выполнены в рамках целей «Один город — Один стандарт», для (местных) органов самоуправления столицы и главы районов. Кроме того, мэр выразил желание привлечь соответствующих должностных лиц к обучению по международным стандартам в развитых странах и поддержать районы и хороос, которые следовали стандартам, с помощью инвестиций из фонда развития сельских районов.

Консультация впредь будет проводиться ежегодно.