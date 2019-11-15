Монголия планирует экспортировать 42 млн тонн угля к концу текущего года

CA-NEWS (MNG) - Монголия поставила цель экспортировать 42 миллиона тонн угля к концу 2019 года с целью получения 1,3 триллиона тугриков экспортных доходов.

По состоянию на 1 ноября текущего года, Монголия экспортировала в общей сложности 32,3 млн.тонн угля, сообщает таможенная администрация.

Таким образом, стране все еще необходимо экспортировать дополнительно 9,7 млн.тонн в течение следующих двух месяцев для достижения цели.

За первые десять месяцев 2019 года Монголия экспортировала уголь на сумму 2,75 миллиарда долларов США; что на 309,2 млн. долларов США или 1,4 млн. тонн больше, чем за тот же период в 2018 году.

В прошлом году средняя цена реализации угля составила 78,8 долл. США за тонну; это выросло до 85,0 долл. США за тонну в 2019 году.

Монголия имеет один основной экспортный рынок - Китай; колоссальные 98,2 процента угля идет туда.

Кроме того, года ранее было заявлено, что компания «Aspire Mining» установила, что коксующийся уголь из месторождения Нуурстэй является высококачественным и может быть экспортирован в Японию, Китай и Южную Корею. На севере Монголии, в ходе своих исследований компания «Aspire Mining» установила, что коксующийся уголь из месторождения Нуурстэй является высококачественным. Тогда «Результаты наших исследований показали, что коксующийся уголь Нуурстэй может быть экспортирован в Японию и Южную Корею, а также в китайские металлургические заводы, у которых высокая потребность в высококачественных коксующихся углях», - сообщил глава компании Дэвид Паул.