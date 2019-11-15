Бауыржан Сыздыков назначен начальником ДЧС Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан назначен полковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков, передает пресс-служба ДЧС.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин представил личному составу нового начальника столичного ДЧС. Сыздыков Бауыржан Мадиевич родился 14 июня 1973 года в селе Задарья Бугунского района, Чимкентской области.

В 2000 году окончил Казахский Государственный медицинский университет (врач гигиенист-эпидемиолог), в 2010 году окончил Академию Гражданской защиты МЧС Российской Федерации (специалист в области управления по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая гражданская защита», в 2019 году окончил Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Москва), магистр юриспруденции.

В органах гражданской защиты работает с 2001 года. Свою трудовую деятельность начинал со старшего офицера областного Управления по ЧС Южно-Казахстанской области. В 2010-2012 годах работал начальником Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК; в 2012-2014 годах – заместитель начальника ДЧС Актюбинской области МЧС РК; в 2014-2015 - заместитель начальника ДЧС Актюбинской области КЧС МВД РК; с февраля 2015 года - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

За достигнутые успехи в работе и добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден орденом «Айбын» (2017), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл» (2002 году), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012); медалью «За особые успехи в учении» (2010); медалью «Мінсіз қызметі үшін» III степени (2012), знаком АГЗ МЧС России «За вклад и успех в учении» (2010), знаком отличия АГЗ МЧС России «Академии Гражданской защиты МЧС России» III степени (2010); нагрудным знаком«Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2010); медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» (2012).

Женат, воспитывает троих детей.