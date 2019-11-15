Турция депортирует 82 узбекистанцев, примкнувших к «ИГ»

CA-NEWS (UZ) - Турция сообщила о планах депортировать 956 членов экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»), граждан разных государств. Среди них, как сообщили турецкие СМИ, 82 гражданина Узбекистана, 10 казахстанцев, 23 кыргызстанца, 6 граждан Туркменистана и 99 россиян.

Власти Узбекистана пока не прокомментировали планы Анкары по депортации людей, которые ранее примкнули к группировке, удерживавшей несколько лет назад значительные территории в Сирии и Ираке – граничащих с Турцией странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в турецких тюрьмах находится около двух с половиной тысяч членов «ИГ». Глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу сказал, что Турция – это «не отель для членов "ИГ"», и пообещал начать депортацию содержащихся в тюрьмах предполагаемых боевиков в страны их происхождения.

МВД Турции 11 ноября сообщило о депортации гражданина США. 14 ноября были депортированы семь граждан Германии. Готовится депортация также 11 граждан Франции и бывших бойцов «ИГ» из Ирландии и Дании.

Как сообщалось ранее в новом докладе Генерального секретаря ООН об угрозе, создаваемой ИГИЛ для международного мира и безопасности, с 2012 года в ряды боевиков в Сирии присоединились приблизительно 1,5 тысяч граждан Узбекистана.

Напомним, что 11 октября этого года официальный Ташкент вернул на родину из Ирака 64 ребенка граждан Узбекистана.

В мае 2019 года Узбекистан в рамках аналогичной гуманитарной операции вернул домой из зоны конфликта на Ближнем Востоке 156 своих граждан.

Гуманитарные операции по возвращению своих граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке также проводят власти Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии и других стран бывшего СССР.