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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выступавший за Узбекистан экс-чемпион мира по боксу Руслан Чагаев начал тренировать в России

CA-NEWS (UZ) -  Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Руслан Чагаев намерен продолжить тренерскую деятельность в России.

Как сообщило РИА Новости, Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Руслан Чагаев, представлявший Узбекистан, станет тренировать россиянку Фатиму Дудиеву на боксерском шоу "Короли нокаутов".

Фатима Дудиева одержала победу над Доротой Норек из Польши на турнире плей-офф в Санкт-Петербурге 14 ноября.

«Думаю, я продолжу тренерскую карьеру. Я понял, что это моя работа. Мне это приносит удовольствие», - сказал Чагаев.

Руслан Чагаев покинул профессиональный ринг в октябре 2016 года из-за проблем со зрением.

Чагаев, прозванный "Белым Тайсоном", сыграл 38 профессиональных боев и выиграл 34 из них. Он нокаутировал своих противников 21 раз.

Последние годы Руслан Чагаев жил и тренировался в немецком городе Гамбурге.

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