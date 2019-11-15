Таджикистан принял программу профилактики ожирения и борьбы с лишним весом

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане принята "Программа профилактики ожирения и формирования здорового питания на 2019-2024 годы", сообщает Fergana.

Перед ее принятием вопрос о лишнем весе граждан рассматривался на заседании правительства, и министр здравоохранения и соцзащиты населения Насим Олимзода отметил, что проблема требует "пристального внимания".

По данным исследования Минздрава Таджикистана, которое вышло в октябре 2019 года, 17% населения Таджикистана имеют избыточный вес и 11,3% страдают от ожирения. Кроме того, ожирение было выявлено почти у 5% детей школьного возраста. Агентство по статистике Таджикистана утверждает, что таджикистанцы часто переедают, употребляя 2617 килокалорий на одного члена домохозяйства в стране. Это немного выше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Но при этом та же ВОЗ в своих исследованиях ранее отмечала, что таджикистанцы по сравнению с жителями других бывших советских республик меньше всего страдают от ожирения, а Международный исследовательский институт продовольственной политики в 2016 году назвал Таджикистан самой "голодающей" страной на постсоветском пространстве, где хронически недоедают около 33% населения.

В Минздраве Таджикистана считают, что жители страны едят слишком много мучных продуктов и сладостей. По данным Статагентства республики, хлебные продукты в разные годы составляли от 36,5% (2012 год) до 28% в пищевом рационе таджикистанцев. Особенно уязвимы к набору лишнего веса женщины-домохозяйки: сегодня более 7% женщин детородного возраста в Таджикистане страдают ожирением, а до 42% имеют лишний вес.

В 2016 году программа похудения была объявлена в МВД Таджикистана. Всем сотрудникам раздали инструкцию, в которой были указаны нормативы соотношения роста и веса и что "при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов". Глава МВД уточнил, что следить за программой снижения веса будет специальная комиссия, а тех, кто не уложится в нормативы, уволят. Несколько милиционеров действительно лишились работы после того, как не смогли похудеть.