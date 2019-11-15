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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана провел встречу с президентом Азиатского банка развития

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял президента Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства.

«Казахстан первой из стран Центральной Азии присоединился к Азиатскому банку развития. В этом году исполнилось 25 лет нашему плодотворному сотрудничеству. Мы рассматриваем АБР как стратегического партнера, который по количеству реализуемых в Казахстане проектов является одним из лидеров среди международных финансовых организаций», — сказал А. Мамин.

C 1994 года АБР выделил свыше $5,1 млрд займов на реализацию в Казахстане государственных проектов по развитию финансов, инфраструктуры, энергетики, сектора коммунальных услуг и других сфер. К настоящему времени полностью реализованы около 30 проектов на $3,8 млрд.

АБР профинансировал на $49 млн порядка 100 проектов технической помощи в транспортном и сельскохозяйственном комплексах, образовании, здравоохранении, развитии малого и среднего бизнеса и других сферах. Более $628 млн было выделено на реализацию проектов частного сектора в модернизации транспортного и коммунального секторов, животноводстве и др.

Т. Накао отметил весомый вклад Казахстана в реализацию проводимой под эгидой АБР Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и активное участие в качестве донора в Программе Официальной помощи развитию.

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