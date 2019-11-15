В Алматы проходит конференция «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана»

CA-NEWS (KZ) - В Алматы проходит конференция «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана», сообщает пресс-служба правительства.

На мероприятии выступил Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов. В своей речи А. Смаилов рассказал о том, какие меры предпринимаются Правительством для обеспечения к 2025 году роста ВВП на 5% и выше.

Данная цель была поставлена Главой государства в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где он отметил необходимость проведения структурных изменений.

Алихан Смаилов отметил, что для развития реального сектора и повышения конкурентоспособности его отраслей ежегодно выделяются необходимые средства.

Так, на модернизацию и диверсификацию экономики, обновление инфраструктуры жизнеобеспечения в среднесрочном периоде предусмотрено 4,7 трлн тенге.

«В целях развития технологических цепочек и повышения производительности труда в рамках ГПИИР в республиканском бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 279 млрд тенге», — пояснил министр.

По словам Алихана Смаилова, для поддержки предпринимательства в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2025» в ближайшие три года будет выделено 146 млрд тенге. А на поддержку субъектов частного предпринимательства с участием банков второго уровня предоставляется 600 млрд тенге.

Это позволит к 2025 году создать около 16 тысяч рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 1,1 трлн тенге.

На развитие аграрного сектора предусмотрен 1 трлн тенге, из которых 355 млрд будет выделено в 2020 году. Эти деньги пойдут на субсидирование субъектов АПК, кредитование сельхозтоваропроизводителей, на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

В выступлении также были затронуты вопросы реализации госпрограмм, роста инвестиций в основной капитал, утверждения Комплексного плана приватизации и развития малого и среднего бизнеса. Без внимания не осталась и реализация Соглашения о координации мер макроэкономической политики между Правительством и Нацбанком.