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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии начинается второй этап проекта JICA: «Улучшение условий честной конкуренции»

CA-NEWS (MNG) -  Японское агентство международного сотрудничества (JICA) сотрудничает с Управлением по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей (Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар - ШӨХТГ) в повышении квалификации государственных инспекторов и обновлении правовой среды для добросовестной конкуренции в Монголии.

Председатель ШӨХТГ, Б.Лхагва и директор JICA Монголия, Тамура Эрико подписали документ о сотрудничестве 14 ноября.

На втором этапе проекта будут разработаны поправки к правилам и правилам процедуры в соответствии с пересмотренным Законом о конкуренции.

В дополнение к мерам по повышению квалификации персонала будет проводиться популяризация законодательства и нормативных актов.

Первый этап проекта был реализован в 2015–2018 годах, тогда как второй этап проекта, который начинается сегодня, будет запущен в 2020–2022 годах.

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