Под Петербургом тренера из Узбекистана подозревают в педофилии

CA-NEWS (UZ) - Преподавателя восточных единоборств в Выборгском районе Ленобласти подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

Как сообщает 47news, тренеру 48 лет, он прибыл из Узбекистана и преподавал в местном спортклубе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В полицию обратился отец 16-летней школьницы. Со слов дочери, он рассказал, что в 2018 году тренер ее изнасиловал в помещении спортклуба.

Подозреваемый является гражданином Узбекистана, в Россию он приехал в августе 2018-го. Мужчина задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.