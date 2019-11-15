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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Петербургом тренера из Узбекистана подозревают в педофилии

CA-NEWS (UZ) -  Преподавателя восточных единоборств в Выборгском районе Ленобласти подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

Как сообщает 47news, тренеру 48 лет, он прибыл из Узбекистана и преподавал в местном спортклубе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В полицию обратился отец 16-летней школьницы. Со слов дочери, он рассказал, что в 2018 году тренер ее изнасиловал в помещении спортклуба.

Подозреваемый является гражданином Узбекистана, в Россию он приехал в августе 2018-го. Мужчина задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

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