КАМАЗ открывает вторую линию сборочного пункта в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линией сборочного производства ПАО «КАМАЗ» в Узбекистане. Информация озвучена на пресс-конференции в «Татар-информ».

По словам дипломата, между Татарстаном и Ташкентской областью сложились партнерские отношения. В скором времени в Узбекистане откроется вторая линия производства автогиганта. Ранее значительная партия грузовиков была реализована в самом Узбекистане. Для приобретения машин в ближайшие страны уже готовят необходимые документы.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50%.



