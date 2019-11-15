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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КАМАЗ открывает вторую линию сборочного пункта в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линией сборочного производства ПАО «КАМАЗ» в Узбекистане. Информация озвучена на пресс-конференции в «Татар-информ».

По словам дипломата, между Татарстаном и Ташкентской областью сложились партнерские отношения. В скором времени в Узбекистане откроется вторая линия производства автогиганта. Ранее значительная партия грузовиков была реализована в самом Узбекистане. Для приобретения машин в ближайшие страны уже готовят необходимые документы.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50%.

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