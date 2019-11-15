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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Прошло 42 года с момента похищения северокорейскими агентами 13-летней девочки, проживавшей на побережье Японского моря

CA-NEWS (CA) -  15 ноября исполняется 42 года с момента похищения северокорейскими агентами Мэгуми Ёкота, когда она возвращалась домой из школы в городе Ниигата на побережье Японского моря, передает NHK.

Мэгуми была похищена 15 ноября 1977 года в возрасте 13 лет. В то время она училась в первом классе неполной средней школы. В прошлом месяце Мэгуми исполнилось 55 лет.

В интервью вещательной корпорации NHK 83-летняя мать Мэгуми Сакиэ призвала японское правительство вернуть домой всех похищенных, чтобы они воссоединились со своими семьями.

13 ноября отцу Мэгуми Сигэру исполнилось 87 лет. С прошлого года он находится в больнице.

Сакиэ говорит, что ее муж каждый день смотрит на фотографию Мэгуми. По ее словам, младший брат Мэгуми говорит отцу, что надо держаться и ждать Мэгуми.

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