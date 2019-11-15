Парламент Монголии принял госбюджет на 2020 год

CA-NEWS (MNG) - 13 ноября на своем пленарном заседании Великий Государственный Хурал (парламент Монголии) принял законопроекты о государственном бюджете на 2020 год, бюджетах Фонда социального страхования на 2020 год и Фонда медицинского страхования на 2020 год.

В бюджете на 2020 год прогнозируется, что сбалансированный доход составит 11,8 трлн.тугриков, , а расходы – 13.9 трлн.тугр и с дефицитом на 2.1 трлн.тугриков или на уровне 5.1% ВВП.

В следующем году правительство будет проводить политику, направленную на содействие устойчивому экономическому росту, поддержание бюджетной дисциплины и поэтапное сокращение дефицита.

Бюджет также нацелен на завершение проектов, начатых и получивших инвестиции в предыдущие годы, запуск некоторых необходимых социальных проектов и программ и проведение налоговых реформ, поддерживающих бизнес, инвестиции и занятость.

75,4 процента депутатов, присутствовавших на пленарном заседании, поддержали принятие законопроекта о государственном бюджете на 2020 год.

Также утверждено постановление ВГХ «О принятии некоторых мер по обеспечению исполнения государственного бюджета на 2020 год».