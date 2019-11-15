РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Монголии принял госбюджет на 2020 год

CA-NEWS (MNG) -  13 ноября на своем пленарном заседании Великий Государственный Хурал (парламент Монголии) принял законопроекты о государственном бюджете на 2020 год, бюджетах Фонда социального страхования на 2020 год и Фонда медицинского страхования на 2020 год.

В бюджете на 2020 год прогнозируется, что сбалансированный доход составит 11,8 трлн.тугриков, , а расходы – 13.9 трлн.тугр и с дефицитом на 2.1 трлн.тугриков или на уровне 5.1% ВВП.

В следующем году правительство будет проводить политику, направленную на содействие устойчивому экономическому росту, поддержание бюджетной дисциплины и поэтапное сокращение дефицита.

Бюджет также нацелен на завершение проектов, начатых и получивших инвестиции в предыдущие годы, запуск некоторых необходимых социальных проектов и программ и проведение налоговых реформ, поддерживающих бизнес, инвестиции и занятость.

75,4 процента депутатов, присутствовавших на пленарном заседании, поддержали принятие законопроекта о государственном бюджете на 2020 год.

Также утверждено постановление ВГХ «О принятии некоторых мер по обеспечению исполнения государственного бюджета на 2020 год».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Гражданин России задержан в Казахстане при попытке вывоза рогов сайги
  • Улан-Батор в 2020 году примет международные молодежные Зеленые игры
  • 15-летний подросток создал мобильное приложение по изучению монгольской письменности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×