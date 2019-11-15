Две самые закрытые страны мира сыграли в футбол. Туркменистан победил КНДР со счетом 3:1

- Туркменистан, спорт
- 16:30, 15 ноября 2019
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- Обновлено: 16:37, 15 ноября 2019
CA-NEWS (TM) - 14 ноября в рамках пятого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялся футбольный матч между Туркменистаном и КНДР, передают Хроники Туркменистана.
Спортивная встреча проходила в Ашхабаде на стадионе «Копетдаг». Победила сборная Туркменистана со счетом 3:1. Туркменистан впервые обыграл команду КНДР.
В группе «Н», в которую вошли сборные Туркменистана и КНДР, также выступают команды Республики Корея, Ливана и Шри-Ланки.
Этот матч стал четвертым для туркменских футболистов в отборочном цикле ЧМ-2022. При первой встрече Туркменистан выиграл у сборной Шри-Ланки со счетом 2:0. Затем были два поражения: от сборной Республики Корея – 0:2 и от Ливана – 1:2.
Группу «H» с 8 очками после четырех матчей возглавляет Республика Корея. На последующих местах с 7 очками расположились Ливан и КНДР. У Туркменистана – 6 очков. На последнем месте – Шри-Ланка, в активе которой очков пока нет.
Следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2022 туркменские футболисты проведут 19 ноября в Ашхабаде со сборной Шри-Ланки.