Две самые закрытые страны мира сыграли в футбол. Туркменистан победил КНДР со счетом 3:1

CA-NEWS (TM) - 14 ноября в рамках пятого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялся футбольный матч между Туркменистаном и КНДР, передают Хроники Туркменистана.

Спортивная встреча проходила в Ашхабаде на стадионе «Копетдаг». Победила сборная Туркменистана со счетом 3:1. Туркменистан впервые обыграл команду КНДР.

В группе «Н», в которую вошли сборные Туркменистана и КНДР, также выступают команды Республики Корея, Ливана и Шри-Ланки.

Этот матч стал четвертым для туркменских футболистов в отборочном цикле ЧМ-2022. При первой встрече Туркменистан выиграл у сборной Шри-Ланки со счетом 2:0. Затем были два поражения: от сборной Республики Корея – 0:2 и от Ливана – 1:2.

Группу «H» с 8 очками после четырех матчей возглавляет Республика Корея. На последующих местах с 7 очками расположились Ливан и КНДР. У Туркменистана – 6 очков. На последнем месте – Шри-Ланка, в активе которой очков пока нет.

Следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2022 туркменские футболисты проведут 19 ноября в Ашхабаде со сборной Шри-Ланки.