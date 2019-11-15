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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Кувейт подписали программу сотрудничества в сфере туризма

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан и Кувейт подписали Программу сотрудничества в сфере туризма между правительствами двух стран на 2020-2023 годы.

В рамках официального визита премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода в Кувейт 12 ноября в Торгово-промышленной палате Кувейта состоялся Инвестиционный форум под названием «Инвестиционный климат в Республике Таджикистан», сообщает пресс-служба МИД РТ.

В начале мероприятия премьер-министр выступил с речью об инвестиционной сфере, привилегиях для инвесторов, защите их прав и интересов и других аспектах этой отрасли в Таджикистане. Затем председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фаррух Хамрализода выступил с докладом об инвестиционном климате в Республике Таджикистан.

Также Премьер-министр и председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом ответили на вопросы участников.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Кувейта Абдулваххаб Аль-Ваззан, представители деловых кругов и коммерческих компаний Кувейта.

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