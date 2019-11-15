Специалист АБР стал передовым работником энергетического сектора Монголии

CA-NEWS (MNG) - Министр энергетики Монголии Т. Даваасурэн наградил Сигэр Ямамуру, старшего специалиста по энергетике Департамента Восточной Азии Азиатского банка развития (АБР), званием «Передовой работник энергетического сектора Монголии».

С 2009 года Сигэру Ямамура работает над проектами по предоставлению кредитов и технической помощи в Отделе энергетики Департамента Восточной Азии АБР по развитию систем энергетики, возобновляемых источников энергии и центрального отопления в Монголии и Китайской Народной Республике.

Он успешно приступил к реализации многочисленных проектов, таких как проект «Энергоэффективность и улучшение городской среды» (2014 г.), подготовка инвестиционного плана по расширению использования возобновляемой энергии (2014 г.), проект по расширению сектора возобновляемой энергии (2016 г.), вариант накопления энергии для ускорения использования возобновляемых источников энергии. Проект по проникновению энергии (2018 г.), Проект по расширению сектора возобновляемой энергии (2018 г.) и Солнечный проект «Сермсанг Хөшигийн Хөндий».