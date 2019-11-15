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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Саудовская Аравия планируют сотрудничать в разведении верблюдов

CA-NEWS (UZ) -  Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов встретился с председателем Международной организации верблюдоводства (ICO) шейхом Фахдом бин Фалахом аль-Хислийном с целью обсуждения вопросов налаживания двустороннего сотрудничества, сообщает ИА «Дунё».

Стороны обсудили итоги первой международной конференции «Верблюдоводство в Центральной Азии: историческое наследие и перспективы», которая прошла в августе в Бишкеке (Кыргызстан).

Шейх Ф.аль-Хислийн согласился с мнением о необходимости создания крупных верблюдоводческих комплексов на территории Узбекистана с привлечением саудовских инвестиций, а также импорта в республику верблюдов из Саудовской Аравии. Он выразил готовность к обмену опытом с узбекскими коллегами в области селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, внедрения в данную отрасль научных подходов и передовых современных технологий.

Шейх Ф.аль-Хислийн поддержал вопрос организации визита делегации Узбекистана в Саудовскую Аравию для ознакомления с достижениями Королевства в данной сфере, а также участия в очередном заседании Генеральной ассамблеи ICO, запланированном на январь 2020 года в Эр-Рияде.

«Наш опыт в разведении верблюдов показывает, что эта отрасль является прибыльной и обеспечивает производство продукции с самой низкой себестоимостью. Это мясо и молоко, а также сырье - шерсть, кожа и другое. В этой связи, развитие верблюдоводства имеет важное значение в обеспечении населения доступной и качественной мясной, а также другой продовольственной продукцией, а также занятости и увеличении доходов граждан, проживающих в сельской местности», подчеркнул он.

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