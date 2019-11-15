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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Национального собрания Армении

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских отношений, а также взаимодействие в рамках парламентских организаций, сообщает пресс-служба Сената.

В своем выступлении Дарига Назарбаева подчеркнула, что Армения является надежным партнером Казахстана в Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе. «Отношения между нашими государствами сегодня развиваются динамично в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Надеюсь, мы их сохраним и в дальнейшем будем только развивать во благо народов», - сказала она.

Глава Сената Парламента Республики Казахстан также считает важным развитие многосторонних контактов в рамках участия в МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС и ПА ОБСЕ.

В свою очередь Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян назвал казахстанско-армянские отношения дружественными и союзническими. Он также подчеркнул, что Армения придает важное значение динамичному развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества с Казахстаном.

По итогам встречи делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой приняла участие в посадке деревьев на Аллее председателей в парке Национального собрания Республики Армения. По словам Дариги Назарбаевой, саженцы будут служить напоминанием об узах дружбы, скрепляющих две страны и два народа.

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