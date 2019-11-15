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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во втором комитете Генассамблеи ООН призвали поддержать развитие туризма в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) -  14 ноября во Втором комитете 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Узбекистана принят проект резолюции о развитии туризма в Центральной Азии. Среди ее соавторов -Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, передает служба новостей ООН.

«Генеральная Ассамблея отмечает, что прохождение Великого шелкового пути через Центральную Азию и усилия стран Центральной Азии по продвижению туризма на мировых рынках способствуют росту интереса иностранных туристов к региону», - говорится в приятом единогласно проекте резолюции «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии».

В ней государства-члены отметили «значительный» вклад стран Центральной Азии в укрепление региональной стабильности и устойчивое развитие. Они заявили о своей поддержке усилий и инициатив, направленных на укрепление экономического сотрудничества в регионе.

«Генеральная Ассамблея ООН предлагает государствам-членам, другим заинтересованным сторонам и Всемирной туристской организации, действуя в соответствии с ее мандатом и в пределах имеющихся ресурсов, поддерживать деятельность, осуществляемую странами Центральной Азии в целях содействия развитию ответственного и устойчивого туризма в регионе».

Напомним, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжают работу все шесть основных комитетов Генеральной Ассамблеи. На нынешнем этапе они обсуждают и принимают проекты резолюций.

Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в главных комитетах консенсусом или путем голосования, передаются затем в Генеральную Ассамблею ООН для их окончательного утверждения на пленарных заседаниях. Там они, как правило, принимаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования, что и в комитетах.

Во Втором комитете обсуждают вопросы экономического развития, проблемы преодоления разрыва в доступе к передовым технологиям и пути привлечения средств на цели развития.

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