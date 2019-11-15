В Ташкенте проходит Центрально-азиатская региональная конференция по вопросам водоснабжения и санитарии

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте проходит Центрально-азиатская региональная конференция по вопросам водоснабжения и санитарии.

В рамках мероприятия участники из пяти стран региона обсудят развитие услуг водоснабжения и санитарии, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили в представительстве Всемирного банка в Узбекистанею

Конференция объединяет порядка 100 участников, включая руководителей коммунальных служб, научных экспертов, представителей государственных организаций и частного сектора Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что услуги водоснабжения и санитарии будут в большей степени подвержены влиянию последствий климатических изменений. Это будет проявляться в виде более частых и масштабных стихийных бедствиях, включая наводнения и засухи, интенсивные сезонные колебания осадков и перепады температуры воздуха.

«Услуги водоснабжения и санитарии не только могут позитивно повлиять на состояние здоровья и условия жизни людей, но также являются важным элементом для развития стабильной и процветающей экономики в государствах Центральной Азии. Совместные усилия по решению проблем водоснабжения и санитарии должны стать одним из главных приоритетов в регионе», - отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук. В ходе конференции участники проанализируют влияние климатических изменений на водную безопасность и услуги водоснабжения и санитарии в Центральной Азии. Они изучат процессы оценки, планирования и развития услуг водоснабжения и санитарии, устойчивых к изменению климата. Также будут рассмотрены возможности углубления регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами и обеспечения качества воды.



Будут изучены примеры вовлечения частного сектора в предоставлении данных

услуг, а также вопросы институциональное развитие коммунальных служб. Специалисты из Болгарии, Португалии, Южной Африки и Израиля, а также эксперты Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного секретариата по водным ресурсам и Международной ассоциации водоснабжающих компаний бассейна реки Дунай поделятся международным опытом в вышеназванных областях, который может быть применен в условиях Центральной Азии.

Участники разработают план дальнейших мер для развития долгосрочного сотрудничества между коммунальными службами водоснабжения и санитарии в Центральной Азии, отметили в ВБ.