В Женеве обсуждают ход выполнения Узбекистаном Конвенции ООН против пыток

CA-NEWS (UZ) - В рамках 68-й сессии Комитета ООН против пыток (КПП), проходящей 11 ноября — 6 декабря 2019 года в Женеве, узбекская делегация во главе с директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым представила на рассмотрение Пятый периодический доклад Узбекистана о выполнении положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

Как сообщила пресс-служба МИДа, члены Комитета интересовались широким кругом аспектов защиты и поощрения прав человека в Узбекистане в контексте предотвращения пыток и других видов жестокого обращения. Выражена искренняя признательность узбекской стороне за содержательный характер представленного доклада, а также исчерпывающие ответы на вопросы членов Комитета.

"Закрывая заседание, председатель Комитета Йенс Модвиг поблагодарил делегацию Узбекистана за конструктивный и открытый диалог", - отметили в МИД.

Комитет против пыток – договорный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток, которую Узбекистан ратифицировал в 1995 году. Страны, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны представлять каждые 4 года периодические доклады о мероприятиях, направленных на выполнение требований Конвенции. Комитет проверяет эти доклады и может высказывать свое мнение по ним или делать заключительные замечания и рекомендации.