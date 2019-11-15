В Таджикистане мужчина убил беременную жену и закопал тело в комнате своего дома

- Таджикистан, происшествия
- 17:10, 15 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Житель Вахшского района Хатлонской области Таджикистана Алимов Олимджон Тоджиддинович осужден за жестокое убийство своей беременной супруги, передает Dialog.tj.
Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, в ноябре прошлого года О.Алимов женился на гражданке Суманмох Назаровой, заключив мусульманский брак «никох».
Отмечается, что семейная жизнь у супружеской пары не сложилась, и муж и жена часто конфликтовали. Очередной конфликт произошел 24 марта текущего года.
Находясь у себя дома в кишлаке 20-летия Независимости Таджикистана в Вахше, Алимов в ходе семейной ссоры попытался задушить свою беременную жену, а затем нанес ей несколько ножевых ранений, в результате которых Назарова скончалась.
Затем, с целью сокрытия следов преступления, Алимов вырыл яму в одной из комнат дома и закопал мертвую женщину.
В отношении Олимджона Алимова прокуратурой Хатлонской области было возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК Таджикистана.
Решением судебной коллеги по уголовным делам Хатлонской области Алимджон Алимов приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и из них 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.