Между Улан-Батором и Сэленге запустят самолет вместимостью до 9 пассажиров

CA-NEWS (MNG) - Небольшой самолет, способный перевозить 9 пассажиров, начнет выполнять полеты между столицей Монголии Улан-Батором и Сэлэнгэ – самого северного аймака страны.

Причина, по которой было принято решение о введении рейса, связана с крупными реконструкционными работами на автомагистрали Улан-Батор и Дархан-Сэлэнгэ, которые все еще продолжаются из-за того, что контакторы не смогли уложиться в сроки зимнего сезона. Это вызывает серьезные проблемы.

Самолет обеспечит аварийную службу для быстрой и комфортной доставки пациентов в столицу.

Самолет будет использовать старую взлетно-посадочную полосу в центре аймака Сэлэнгэ.

Полеты начнутся с 25 декабря; будет три раз в неделю.