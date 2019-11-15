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  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Узбекистана в Казани проголосуют на выборах в парламент в Генконсульстве

CA-NEWS (UZ) -  Граждане Узбекистана, проживающие в Татарстане, смогут проголосовать на выборах в Законодательную палату страны в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«22 декабря будет большое политическое событие в Республике Узбекистан – выборы в Законодательную палату. Избирательные участки во всех консульских учреждениях Узбекистана за рубежом уже открылись. Граждане Узбекистана в Казани смогут проголосовать на избирательном участке № 52 в Генконсульстве», – отметил дипломат.

По словам генконсула, в голосовании смогут принять участие все граждане Узбекистана, а не только те, которые стоят на консульском учете. Однако для этого нужно заранее изъявить свое желание поучаствовать в выборах на определенном избирательном участке на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана или в Генконсульстве.

Избирательный участок в Генконсульстве Узбекистана в Казани откроется 22 декабря в 8 часов утра и завершит работу в 8 часов вечера. Он расположен по адресу: ул. Спартаковская, д. 6, добавил спикер.

Всего в Татарстане проживают более 85 тыс. граждан Узбекистана, заключил он.

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