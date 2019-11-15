ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов на парламентские выборы

CA-NEWS (UZ) - 15 ноября Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатов от политических партий, баллотирующихся в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Согласно предоставленным данным, из 750 кандидатов 440 или 58,7% являются мужчинами, 310 или 41,3% - женщинами. Среди утвержденных кандидатов 43 человека работают депутатами в текущем составе нижней палаты, передает Uzreport.

223 (29,7% от общего количества) кандидатов – педагоги, 143 (19,1%) – экономисты, 93 (12,4%) – врачи, 52 (9,6%) – юристы по профессии.

687 (91,6% от общего количества) кандидатов – узбеки, 25 (3,3%) – каракалпакстанцы, 13 (1,7%) – таджики, 7 (0,9%) – русские по национальности.

Все кандидаты имеют высшее образование, 52 (6,9%) из них имеют ученую степень кандидата наук, 22 (2,9%) – доктора наук.

По возрастной категории кандидаты разделены следующим образом: 14 человек – от 25 до 30 лет, 227 человек – от 31 до 40 лет, 341 человек – от 41 до 50 лет, 156 человек – от 51 до 60 лет и 12 человек старше 60 лет.