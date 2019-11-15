В Узбекистане планируют увеличить минимальную продолжительность отпуска

CA-NEWS (UZ) - Продолжительность минимального трудового отпуска в Узбекистане планируют увеличить с 15 до 21 календарного дня, сообщает Uznews.uz.

В проекте новой редакции трудового кодекса Узбекистана, разработанном Министерством занятости и трудовых отношений, вступит в силу новый порядок предоставления трудовых отпусков.

Так, продолжительность основного минимального трудового отпуска в 15 рабочих дней планируют увеличить до 21 календарного дня. Служащим органов государственной власти и управления могут предоставить удлиненный отпуск в 27 календарных дней.

Кроме того, за каждые 5 лет работы в одной организации работникам могут дополнительно предоставить 2 календарных дня отпуска, но не более 8 дней в общей сложности.

Также предлагается увеличить длительность перерывов для отдыха и питания, не включаемых в рабочее время: от 30 минут до 2 часов. При суммированном учете рабочего времени и длительности рабочего дня свыше 8 часов, работодатель обязан обеспечить своим работникам 2 перерыва. Во время этих перерывов сотрудники смогут покидать места работы.