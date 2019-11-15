РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане планируют увеличить минимальную продолжительность отпуска

CA-NEWS (UZ) -  Продолжительность минимального трудового отпуска в Узбекистане планируют увеличить с 15 до 21 календарного дня, сообщает Uznews.uz.

В проекте новой редакции трудового кодекса Узбекистана, разработанном Министерством занятости и трудовых отношений, вступит в силу новый порядок предоставления трудовых отпусков.

Так, продолжительность основного минимального трудового отпуска в 15 рабочих дней планируют увеличить до 21 календарного дня. Служащим органов государственной власти и управления могут предоставить удлиненный отпуск в 27 календарных дней.

Кроме того, за каждые 5 лет работы в одной организации работникам могут дополнительно предоставить 2 календарных дня отпуска, но не более 8 дней в общей сложности.

Также предлагается увеличить длительность перерывов для отдыха и питания, не включаемых в рабочее время: от 30 минут до 2 часов. При суммированном учете рабочего времени и длительности рабочего дня свыше 8 часов, работодатель обязан обеспечить своим работникам 2 перерыва. Во время этих перерывов сотрудники смогут покидать места работы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Видео задержания топ-менеджера "КазАгро" опубликовали в Сети
  • Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз продуктов из Узбекистана
  • Нигматулин и спикер парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×