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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве скончался 22-летний узбекистанец, впавший в кому 2 месяца назад по ошибке врачей

CA-NEWS (UZ) -  Консульский отдел посольства Узбекистана в России сообщил о кончине 22-летнего студента Российского университета дружбы народов, гражданина Узбекистана Улмасхона Бахронова.

Молодой человек находился с августа в коме в реанимационном отделении Городской клинической больницы №67 им.Л.А.Ворохобова в г.Москве.

Посольство совместно с представительством Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана оказало содействие родственникам покойного в решении консульско-правовых и организационных вопросов, и 14 ноября тело соотечественника было отправлено на родину. 15 ноября в Самарканде прошли похороны.

Ранее сообщалось, что 20 августа он был доставлен в одну из клиник Москвы из-за носового кровотечения. По словам матери студента, врач заподозрил, что тот принимает наркотики, и назначил ему галоперидол. После укола сердце молодого человека остановилось. Его удалось реанимировать, однако молодой человек впал в кому.

В настоящее время правоохранительными органами России проводится разбирательство на предмет дачи правовой оценки действий врачей.

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