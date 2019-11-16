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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД стран Центральной Азии провели встречу в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 15 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии в рамках подготовки к предстоящей Консультативной встрече глав центральноазиатских государств. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Руководители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджидин Мухриддин и Туркменистана – Рашид Мередов обсудили вопросы развития регионального сотрудничества и ход подготовки к встрече на высшем уровне.

В ходе совещания подчеркивалось, что в настоящее время в Центральной Азии, благодаря политической воле глав государств, сформировалась принципиально новая атмосфера дружбы, сотрудничества и взаимного доверия.

Министры с удовлетворением констатировали динамичный рост торгового оборота, активизацию работы по развитию транспортно-коммуникационных сетей, запуску новых наземных и воздушных маршрутов, соединяющих страны региона.

Сторонами была рассмотрена повестка дня предстоящей 29 ноября Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в г.Ташкенте, в которую планируется включить вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортной инфраструктуры, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Министры также наряду с проектом итогового документа саммита обсудили и другие планируемые решения, сообщили в МИДе.

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