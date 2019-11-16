РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бил Гейтс впервые за два года возглавил список богатейших людей по версии Bloomberg

CA-NEWS (CA) -  Сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс в пятницу обошел главу Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как отмечает агентство, лидирующую строчку Гейтс занял впервые более чем за два года.

Агентство предполагает, что выбиться в лидеры Гейтсу частично помогло неожиданное решение Пентагона, объявленное 25 октября, о предоставлении Microsoft 10-летний контракт объемом $10 млрд на перемещение его IT-систем с физических серверов в «облако».

С тех пор акции Microsoft подорожали на 4%, что принесло Гейтсу состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires, в $110 млрд. Тем временем акции Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла его, упали примерно на 2%. В результате состояние Безоса по расчетам Bloomberg опустилось $108,7 млрд.

Гейтс в прошлом месяце ненадолго уже обгонял Безоса, но в течение того же дня акции крупнейшего в мире онлайн-ритейлера сумели преодолеть падение и снова вывели основателя Amazon в лидеры, сообщает РБК.

Третьим в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index остается француз Бернар Арно с состоянием $102,7 млрд.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Китае девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла на один глаз
  • Amazon оспорит в суде решение Пентагона отдать Microsoft контракт на $10 млрд
  • В Улан-Баторе ввели школьные автобусы, которые будут возить детей из отдаленных районов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×