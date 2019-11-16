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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Лондоне из галереи пытались похитить две картины Рембрандта

CA-NEWS (CA) -  Неизвестные злоумышленники попытались похитить два полотна Рембрандта из Даличской картинной галереи в Лондоне, сообщает Evening Standart.

13 ноября в 23:30 по местному времени (02:30 мск 14 ноября) в галерее сработала сигнализация, на место оперативно прибыли офицеры полиции. Один из них погнался за преступником, но тот распылили в лицо офицеру неизвестное вещество. Задержать их не удалось.

Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас они закрыта и находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.

На открывшейся в октябре выставке «Свет Рембрандта» представлено 35 работ голландского художника из коллекции Даличской галереи, Лувра и Рейксмюзеума Амстердама.

Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник XVII века, известный своим мастерством светотени. Считается самым известным и крупнейшим представителем золотого века голландской живописи. Стоимость его картин оценивается в миллионы долларов.

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